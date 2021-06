Pogledajte predivne Windows 11 kolekcije pozadina, možete ih preuzeti

Sa operativnim sistemom Windows 11, Microsoft je prepravio podrazumjevane pozadine novim kolekcijama Captured Motion, Flow, Glow, Sunrise, uklanjajući podrazumjevane pozadine Flowers i Windows 10.

Nove instalacije operativnog sistema Windows 11 sada će koristiti sljedeću podrazumjevanu pozadinu, koja dolazi u svijetlom i tamnom režimu, kao što je prikazano dole.

Pored novih podrazumevanih pozadina, Microsoft je dodao i četiri nove kolekcije pozadina pod nazivom Captured Motion, Flow, Glow Sunrise. Svaka od ovih kolekcija dolazi sa četiri različite pozadine, kao što je ilustrovano u nastavku. Kolekcija Captured Motion prikazuje mirni okvir različitih oblika dok su u pokretu.

Kolekcija pozadina Flow prikazuje tok tankih oblika.

Kolekcija Glow sastoji se od četiri pozadine koje prikazuju kružni predmet koji svijetli u različitim bojama, prenosi b92.

Konačno, kolekcija Sunrise je set od četiri pozadine koje prikazuju sunce koje izlazi nad raznim živopisnim pejzažima.

Za one koji žele da vide pozadinske slike Windows 11 u punoj rezoluciji, ChangeWindows Tviter nalog ih je pretvorio u arhivu, tako da se svi mogu naći na jednom mjestu.

One folder. All the beauties.https://t.co/wflguqdsg1