Pojavila se izgubljena video-igra iz 1999. godine

Superman 64 je video-igra za Nintendo 64 iz 1999. godine koja ima tu nesreću da je proglašena za jednu od najgorih ikad napravljenih.

Sada je "izgubljena" PlayStation verzija te iste video-igre dospjela na internet.

Originalni Superman 64 napravila je francuska kompanija Titus Interactive, a modifikaciju za PS napravila je njihova američka podružnica BlueSky Software.

Međutim, Warner Bros. povukao je licencu koji je Titus imao, pa je PS verzija otkazana, prenosi Engadget.

U podužem postu na DeviantArt-u, korisnik koji se zove Ričard Mendel piše da je kopiju video-igre osvojio na eBay aukciji 2013. Kako piše, "nije u pitanju leak, već pravo izdanje".

Kako kaže Frank Cifaldi, osnivač Fondacije za istoriju video-igara, ova verzija je osam mjeseci starija od demo verzije iste video-igre, koja je svakako bila javna. Naravno, da biste mogli da je pokrenete, biće vam potreban emulator.

Yeah dude, alternate universe Superman 64 (the unreleased PlayStation game planned to come out around the same time) just dropped. First time I've ever seen a video game prototype get released on Deviant Art. https://t.co/a4xesFsGXE pic.twitter.com/tyU7gsPvPt