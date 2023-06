Popularna igra EVE Online sada ima direktan pristup Microsoft Excelu

Microsoft i CCP Games su razvili dodatak za kreiranje analitike podataka, dostupan svim igračima.

Ova integracija je potpuno novi način da se igračima pomogne u stvaranju boljeg iskustva igranja.

EVE Online je prva igra koja je razvila dodatak za Excel koristeći ovu vrstu integracije podataka za izvoz i upravljanje podacima bez alata trećih strana.

Za korišćenje dodatka nije potrebno znanje programiranja i on omogućava igračima svih nivoa vještina da bez napora pristupe i analiziraju podatke kako bi optimizovali igranje "dok teže galaktičkoj dominaciji", navode iz Microsofta.

Stvaranje sopstvenih alata za praćenje likova, upravljanje korporacijom i/ili industrijom postaće još jednostavnije i omogućiće još većem broju igrača da urone u EVE Online svijet.

Prilagođenim izvještajima, grafikonima i dijagramima igrači će dobiti bolje uvide u svoje aktivnosti u igri, biće u mogućnosti da prate svoj napredak i osmisle narednu strategiju, prenosi bug.hr.

Is the universe ready for the first-ever Excel video game add-in? Let's find out—embark on an adventure in EVE Online with the help of data analytics: https://t.co/3rXhpFzdFO #EveXExcel pic.twitter.com/iWUyvZEYkD