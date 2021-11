Pored gledanja serija i filmova, na Netflix-u možete igrati i igre

Popularni striming servis Netflix, nakon obimnog testiranja koje je trajalo puna tri mjeseca, konačno je svojim pretplatnicima omogućio da koriste novi Netflix Games gejming servis.

Netflix Games će postati dostupan korisnicima mobilne aplikacije te platforme, prvo za Android, a zatim i iOS operativni sistem.

Iz Netflixa poručuju da će, iako je za to još uvijek rano, korisnicima ponuditi "ekskluzivne igre, bez oglasa, bez dodatnih naknada i bez kupovine unutar aplikacije".

Korisnici će trenutno moći da izaberu jednu od 5 video igara: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast i Teeter Up. Svih 5 će moći da se pokrenu direktno iz aplikacije, odnosno Netflix Games menija, ali će za njihovo igranje, prethodno, biti potrebna Netflix pretplata, piše The Verge.

Netflix je u septembru kupio Night School Studio, koji stoji iza igara Oxenfree i Afterparty, a prije njih su radili na Stranger Things naslovu koji nikada nije ugledao svjetlost dana. Upravo zbog te akvizicije se smatra da pretplatnici popularnog striming servisa uskoro mogu da očekuju veći izbor kvalitetnih video igara, prenosi Telegraf..