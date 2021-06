Potpuno novi Windows stiže krajem mjeseca

Kompanija Microsoft je objavila da će krajem ovog mjeseca predstaviti novu verziju operativnog sistema Windows.

Zvanična prezentacija će biti organizovana 24. juna, a najava događaja uslijedila je poslije vijesti o prekidu razvoja Windows 10X, verzije operativnog sistema prvobitno zamišljene za uređaje sa dva ekrana.

Od toga se kasnije odustalo, pa je fokus pomjeren na uređaje sa jednim ekranom, sa ciljem da se konkuriše Chrome OS uređajima. Na kraju je i ta opcija odbačena, pa je Microsoft neke od elemenata razvijane za 10X funkcija ugradio u novi OS, piše Engadget.

Kada je lansiran, Windows 10 se postavio kao kombinacija najboljih funkcija Windowsa 7 i 8, prenosi "PC Press". Korisnicma je donio "čist" desktop sa podrškom za ekrane ojetljive na dodir, a potom mu je vraćen i Start meni.

Kao najveću promjenu Windows 10 je donio mogućnost besplatne instalacije i korišćenja u prvih godinu dana, čime je Microsoft dodatno ohrabrio korisnike da pređu sa ranijih verzija na "desetku".

Do predstavljanja potpuno nove verzije najpopularnijeg desktop operativnog sistema na svijetu ostaje još samo tri nedjelje, kada ćemo saznati da li će se ovoga puta ponoviti isto, prenosi "Telegraf.rs".

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0