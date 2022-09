Poznato kada stiže sljedeća The Legend of Zelda igra

Prošlo je nekoliko godina od kada je Nintendo prvi put objavio da radi na nastavku Breath of the Wild igre. Sada konačno imamo više detalja.

Tokom Nintendo Direct događaja, kompanija je objavila neke informacije o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom igri.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je tako postao zvanični naziv nastavka Breath of the Wild naslova. Prikazan je i novi trejler za dolazeću igru.

Trejler pokazuje da će Link provesti najveći dio vremena istražujući delove Hyrulea na nebu, lebdeći između svake nove oblasti.

Igra je originalno planirana za objavu tokom 2022. godine, ali je potom odložena za 2023. Srećom, i dalje se očekuje da će se pojaviti u prvoj polovini sljedeće godine.

Trenutni planovi su da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bude objavljena 12. maja 2023. godine za Nintendo Switch.

(b92)