Preminuo saosnivač kompanije Adobe i jedan od tvoraca PDF-a

U 81. godini je preminuo Čarls Čak Geške, saosnivač sotverske kompanije Adobe i jedan od tvoraca Portable Document Format (PDF) tehnologije.

Geške je preminuo u petak, 16. aprila, a živio je u San Franciscu.

"Ovo je veliki gubitak za cijelu Adobe zajednicu i tehnološku industriju, onima kojima je decenijama bio uzor i heroj", napisao je direktor Adobea Šantanu Narajen u emailu upućenom radnicima ove kompanije.

Podsjetio je da je Geške zajedno sa Džonom Varnokom razvio jedan od ključnih softvera kojima su revolucionarno promijenili način na koji ljudi stvaraju i komuniciraju.

"Njihov prvi proizvod bio je Adobe PostScript, inovativna tehnologija kojom je omogućen radikalno novi način za printanje teksta i fotografija na papiru i kojom je pokrenuta revolucija u izdavaštvu. Čak je u kompaniji stvorio neumoljiv nagon za inovacijama, što je za posljedicu imalo nastanak softverskih izuma koji su donijeli velike promjene. Među njima su sveprisutni PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro i Photoshop", napomenuo je direktor Adobea.

Njegova 78-godišnja supruga Nensi Nan Geške je u razgovoru za list Mercury News istakla da je bio ponosan na svoju porodicu.

"Bio je poznat biznismen, suosnivač jedne od najznačajnijih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i na cijelom svijetu. Naravno da je bio ponosan na to i to je bilo veliko dostignuće u njegovom životu. Međutim, to nije bilo u fokusu njegovog života, već je to bila porodica, zaista. Sebe je uvijek nazivao najsretnijim čovjekom na svijetu", rekla je Nensi Geške.

Nakon što je doktorirao na Univerzitetu Carnegie Mellon, počeo je raditi u Istraživačkom centru kompanije Xerox Palo Alto. Tu je upoznao Džona Varnoka, piše Mercury News. Po napuštanju ove firme 1982. osnovali su Adobe.

Bivši američki predsjednik Barak Obama im je 2009. uručio Nacionalnu medalju za tehnologiju.

Geške je 1992. bio kidnapovan. Naime, kada je jednog jutra došao na posao dvojica muškaraca su ga odvela u Kaliforniju gdje je bio zatočen četiri dana. Osumnjičeni su tražili otkupninu od 650.000 dolara. Policija ga je pronašla na mjestu na kojem je bio zatočen, prenosi agencija Associated Press.