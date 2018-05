Presedan: Igra u Njemačkoj “prošla” i pored svastike

Ukoliko dovoljno detaljno pratite gejming industriju ili možda kupujete ključeve za Steam na trećim stranama, vjerovatno ste primijetili da za Njemačku često postoje posebne verzije igara.

Razlog je u čuvenom § 86a StGB zakonu, koji izračito zabranjuje upotrebu bilo kakvih simbola koji bi mogli uzdrmati poredak u zemlji i koje propagiraju ekstremne političke ideje, tu se misli na petokrake, svastike ili recimo ustaško U.

Jedino mjesto gdje postoji prozor za upotrebu ovih simbola jeste u umjetničke svrhe, odnosno na filmovima, slikama, predstavama i drugim formama izražavanja, ali nažalost, ne i u video-igrama.

Još je 90-ih u vrijeme i čuvenog Wolfenstein 3D, svastika kao simbol zabranjena i cenzurisana u igrama, jer su sudske vlasti tada procijenile da je to prije svega igra, pa onda umjetnost, i da bi to napravilo presedan da neko krene i stavlja recimo svastike na dječije igračke. Tako je ostalo i do dan danas, pa još uvijek viđamo igre poput najsvježijih, kao što su Wolfenstein II: The New Colossus i Call of Duty: WWII, koje i pored svastika i nacista, imaju neke zaobilazne načine obilježavanja nacističkih vojnika, najčešće uz pomoć gvozdenog krsta.

Međutim, njemački sud je ovih dana po pitanju jedne banalne igre donio odluku da se neće baviti njom i pored simbolisanja kukastog krsta u igri. U pitanju je mala onlajn igra Bundesfighter II Turbo, koja je napravljena isključivo u cilju karikaturisanja aktuelne političke scene u njemačkoj tokom izbora prošle godine.

U igri su glavni njemački političari borci u fajterskoj igri, gdje se kod svakog komično rugaju određene stvari, pa tako kod vođe “Alternative za Njemačku”, Gaulanda, njegov drugi specijalni skok napad izgleda tako da on skoči i zgrči noge i ruke u formi kukastog krsta, što je urađeno vrlo suptilno, ali opet očigledno, kako možete vidjeti na slici ispod.

Kompanija Funk Media, koja je napravila ovu igru, je zbog toga prijavljena sudu ali je nakon razmatranja lokalni javni tužilac izjavio da nema osnove da pokrene istragu, jer je u pitanju satira, a ne klasična igra, iako se očito radi o video-igri, koja je samo napravljena u svrhu satire. Njegovu odluku je potvrdila i viša sudska instanca, koja je takođe zaključila da je slučaj završen.

Ovaj presedan djeluje sitno, ali bi mogao biti značajan korak i uzimati se za primjer u budućem odnosnu njemačkih sudskih vlasti prema “zabranjenim” simbolima u video-igrama. I nadamo se da će tako i biti, jer je iskreno žalosno da video-igre, koje su svakako umjetnost, budu izostavljene sa liste izuzetaka kada je upravo upotreba u umjetničke svrhe u pitanju.

(play.co.rs)