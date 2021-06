Procurio navodni dizajn Windows 11

Procurio je navodni dizajn Windows 11 operativnog sistema na kineskom sajtu "Baidu".

Na "Baidu" pojavile su se slike početnog ekrana Windows 11 i sistemski interfejs.

Novi interfejs biće sličan onome koji su planirali za Windows 10X, prije nego što su ga otkazali.

Po svemu sudeći, malo su ga izmijenili i takav će biti na Windows 11, prenosi "B92".

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI