Proglašeni pobjednici Regionalnog app izazova

Članice Telekom Srbija grupe, kompanije Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, po četvrti put organizovale su takmičenje u izradi aplikacija za mobilne uređaje "Regionalni app izazov", koje je održano 10. marta ove godine.

Po pet najboljih timova srednjoškolaca iz sve tri zemlje, koji su pobjednici nacionalnih takmičenja, ovoga puta susreli su se u online okruženju i svoje aplikacije predstavili putem video-konferencije.

Kao najbolje regionalne aplikacije stručni žiri je proglasio „Dreamscape“, koju su izradili učenici Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša, „Leafy“ JU Saobraćajne i elektro škole iz Doboja, te „New View“ JU Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice. Pobjednički timovi kao glavnu nagradu dobiće vrijednu informatičku opremu.

Učesnicima i pobjedničkim timovima, putem video-poruke, čestitke su uputili direktori kompanija u okviru Telekom Srbija grupe. Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, ovom prilikom je naglasio: „Telekom Srbija mnogo ulaže u tehnološki razvoj ne samo svojih kapaciteta, sadržaja i infrastrukture, već i u znanje generacija mladih koji su naši pokretači i nosioci pozitivnih promena u svom okruženju. Budući da u narednom periodu planiramo da damo ozbiljnu podršku razvoju startap ekosistema i uložimo značajna sredstva u taj sektor, mts app konkurs i ‘Regionalni app izazov’ predstavljaju praktično uvod u tu preduzetničku priču“, te dodao da je važno da mlade talente prepoznamo na vrijeme i damo im podsticaj na samom početku.

Specijalno priznanje za inovativnost „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“, ove godine pripalo je timu „Fiki Car“, za aplikaciju „NDP“, a koju je izradio Filip Obradović, učenik Računarske gimnazije iz Beograda, čija će inovativnost biti nagrađena prestižnim mobilnim telefonom.

Marko Lopičić, generalni direktor kompanije m:tel BiH, uputio je čestitke pobjednicima ovogodišnjeg “Regionalnog App izazova”, ali i svim timovima finalistima i njihovim mentorima koji su učestvovali u ovogodišnjem App izazovu. „Na ovaj projekat smo svi u Telekom Srbija grupi posebno ponosni, jer imamo priliku da upoznamo mlade talentovane ljude iz celog regiona, da ih okupimo oko jedne pozitivne i vredne aktivnosti, kao i da im budemo podrška u onome što rade i čime se bave. Izuzetno je ohrabrujuće i za budućnost obećavajuće saznanje da tako mladi ljudi, srednjoškolci imaju ovako izvanredna znanja, ali i volju da se u okviru vannastavnih aktivnosti posvete programiranju i informacionim tehnologijama, što je svakako vredno divljenja“, rekao je Lopičić.

On je naglasio i to da govoreći o motivaciji i aktivnostima koje su izvan školskih planova i programa, ne treba zaboraviti ni veliku ulogu koju u ovom smislu imaju njihovi profesori – mentori koji iz godine u godinu prate App takmičenje i podrška su ovim mladim ljudima. „Oni, dakle, čine važnu kariku App takmičenja, prepoznavši ga kao način dobrog pedagoškog delovanja. Svim pobednicima, ali i učesnicima ovog takmičenja čestitam na uspehu koji su do sada postigli, nadajući se da ćemo imati priliku i u budućnosti sarađivati na nekim novim zajedničkim projektima. Siguran sam da će svi koji su i ove godine učestvovali u takmičenju to iskustvo poneti dalje u život kao podsticaj da napreduju u sticanju novih znanja“, naglasio je Marko Lopičić.

Čestitka najboljima stigla je i iz Crne Gore.

„Posebno smo ponosni na učenike i njihove mentore, zato što su pokazali posvećenost, znanje, viziju i spemnost na odricanje i timski rad, u svim malim i velikim koracima koje je potrebno preći da bi jedna ideja zaživjela i ‘porasla’ do gotove, funkcionalne aplikacije, uprkos otežanim uslovima komunikacije zbog epidemiološke situacije“, poručila je Aleksandra Radojević, direktorka Sektora za strategiju m:tel CG, i dodala da je digitalizacija uveliko naša stvarnost i da su mladi oni koji je grade, a da kompanije imaju zadatak da im daju vjetar u leđa.

Iz Bosne i Hercegovine ove godine na regionalnom takmičenju učestvovali su srednjoškolci iz Banjaluke, Doboja, Mostara, Modriče i Gradiške, a koji su to pravo stekli napravivši najbolje aplikacije u okviru takmičenja na državnom nivou.

Jednom od najboljih aplikacija Regionalnog takmičenja proglašena je aplikacija pod nazivom „Leafy“, tima „Electronic Code“ iz Saobraćajne i elektro škole Doboj, čiji su autori učenici Aleksandar i Bojan Dolić. Oni su već nekoliko godina zaredom učestvovali u ovom takmičenju, i ovoga puta i ostvarili želju o pobjedi, a o takmičenju kažu: „Ovogodišnje takmičenje je bilo zanimljivo i pomalo neobično zbog vanredne situacije , ali je zdravlje svih učesnika ipak najvažnije. Veoma smo srećni i uzbuđeni jer je regionalna pobjeda nešto što smo sanjali od prvog ciklusa takmičenja, a sada smo je i ostvarili. To je dokaz da se trud i rad na kraju isplate. Prethodno iskustvo je imalo velikog uticaja na prezentaciju i pristup projektu koji smo razvijali.“

Njihov mentor profesor Goran Radojčić, naglasio je da je veoma važno unapređivanje znanja u vannastavnim aktivnostima, zbog boljeg pristupa radu, kao i samoj organizaciji rada jer se tada učeniku posveti vi[e pažnje i on može doći do izražaja u oblasti za koju ima smisla i u kojoj se pronalazi. „Najveća vrijednost ovog takmičenja je zapravo razmjena iskustva u znanju i vještinama između učenika i profesora, razvijanje novih aplikacija korisnih za društvo, te sticanje novih poznanstava. Svakako, tu je i podsticaj mladim ljudima da se zainteresuju za programiranje, odnosno dalji izbor IT profesije na fakultetima i zaposlenju u uspješnim kompanijama poput m:tel-a, a ne treba zanemariti ni vrijedne poklone kojima se učenici nagrađuju“, naglasio je Radojčić.

Uprkos specifičnoj situaciji nastaloj usljed epidemije, interesovanje za mts app konkurs, a time i „Regionalni app izazov“ se ne smanjuje, što pokazuje spremnost talentovanih srednjoškolaca da praktično primjene znanje stečeno u školi i tako unaprijede svoje profesionalne kvalitete za neka buduća zanimanja na polju IT-ja. U ovogodišnjem ciklusu na regionalnom nivou pravo da učestvuju imali su učenici iz ukupno 93 škole iz Srbije, BiH i Crne Gore.