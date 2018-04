Resident Evil 7 dogurao do 5 miliona prodatih primjeraka

Resident Evil 7 je ubrzo nakon izlaska zabilježio dva i po miliona prodatih kopija širom svijeta i od tada se prodaja igre blago stišala, ali je sada ona, nakon nešto više od godinu dana, dogurala do 5.1 miliona prodatih primjeraka.

Iako 5 miliona nisu uopšte zanemarljiva cifra, prodaja je ipak slaba kada se uzme u obzir kvalitet i ponuda igre, o čemu najbolje govori recenzija našeg kolege.

Takođe je objavljeno da je ovo čedo studija Capcom osvojilo i nagradu za najbolju VR igru, pošto je dostupna za prelaženje na taj način uz pomoć Playstation VR uređaja.

Tokom prošle godine, za Resident Evil 7 je dodata i Gold edicija, koja je pored same igre sa povlasticama donijela i dva DLC paketa – End of Zoe, koji pruža više detalja od Zoinoj sudbini, i Not a Hero DLC(koji je i besplatan za sve), koji uz Krisa Redfilda postaje prava pucačina.

