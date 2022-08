Riješena misterija pjesme koja "ubija" računare

Microsoftov softverski inženjer Rejmond Čen je na zvaničnom blogu objavio neobično otkriće na koje su naišli prije mnogo godina.

Ono je došlo iz odjeljenja podrške za Windows XP, gdje su saznali da je jedan veliki proizvođač računara otkrio kako puštanje tačno određene muzičke kompozicije na računaru dovodi do pada sistema.

Odlučili su da istraže čitavu situaciju, pa su zatim otkrili i da puštanje te pjesme na jednom laptopu dovodi do pada sistema na susjednom laptopu, iako pjesma nije puštena na njemu.

Sve to je navelo istraživače na zaključak – pjesma "Rhythm Nation" pjevačice Dženet Džekson, objavljena 1989. godine, sadrži određene prirodne rezonantne frekvencije koje se podudaraju s onima u hard diskovima koji rade na 5.400 obrtaja u minutu. To, kao posljedicu, ima poremećaj u radu diska, a samim tim i pad sistema.

Kasnije je proizvođač otklonio ovaj problem ugradnjom posebnog audio filtera koji uklanja problematične frekvencije prilikom reprodukcije, a za taj zanimljivi slučaj se saznaje tek sada, iako se dogodio oko 2005. godine. Danas ovaj propust ima i svoju zvaničnu oznaku (CVE-2022-38392).

Čen kaže da se nada da je ovaj audio filter sve ovo vreme ostao aktivan i da ga proizvođači nisu u međuvremenu uklonili.

