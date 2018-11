Samsung testira mogućnost upravljanja TV-a mislima

Ideja kontrolisanja predmeta koristeći naš um, izgleda kao scena iz sci-fi filma ili priče, međutim to zapravo nije toliko nedostižno.

U prošlosti smo vidjeli kako koristeći naš mozak, možemo da kontrolišemo uređaje poput invalidskih kolica, zbog čega korišćenje mozga za kontrolisanje TV-a ne izgleda tako nemoguće. Zapravo, tokom Samsung Developer konferencije, kompanija je otkrila da rade na softveru koji bi potencijalno omogućio korisnicima da kontrolišu svoje televizore koristeći svoj mozak.

Prema Samsung-u, rad na takvom projektu počeo je pre tri meseca u partnerstvu sa Center of Neuroprosthetics of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) u Švajcarskoj, s idejom da omoguće onima sa određenim ograničenim sposobnostima da kontrolišu svoje uređaje.

Prema riječima Ricarda Chavarriaga, senior naučnika u EPFL-u koji takođe radi na projektu „Kako možemo da obezbijedimo pristup ljudima koji ne mogu da se pomjeraju ili koji imaju ekstremna ograničenja u njihovim pokretima. Stvaramo tehnologiju koja je složenija, koja je inteligentnija, ali ne treba zaboraviti da se ova tehnologija stvara kako bi se povezivala sa ljudima.“

Samsung nije sam u pokušaju da iskoristi tehnologiju kako bi pomogao osobama sa invaliditetom. Tokom Netflix-ovog Hack Day-a, Netflix inženjeri su iskoristili TrueDepth kameru iPhone X-a kako bi omogućili navigaciju okom.

(PC/Ubergizmo)