Security Summit 2021 - Industrijska revolucija kroz tehnologiju

Od 4. do 6. maja održana je konferencija i panel virtuelnih događaja na samitu o bezbjednosti. Samit je obuhvatio teme koje se tiču bezbjednosti i informaciono-komunikacionih tehnologija u pametnom i sigurnom gradu, automatizacije zgrada i kuća, sajber bezbjednosti, kao i mobilnosti i industrijskog IoT-a.

Radoslaw Kedzia, potpredsjednik kompanije Huawei Technologies za srednjoistočnu Evropu i nordijski region, održao je glavni govor pod nazivom "Industrijska revolucija kroz tehnologiju". On je objasnio uticaj globalne pandemije na digitalnu transformaciju, značaj ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i značaj digitalne inkluzije, sigurnosti i pouzdanosti, zaštite životne sredine i zdravog ekosistema. Tokom zadnjih 10 godina, Huawei Technologies je uložio vise od 100 milijardi američkih dolara u R&D (istraživanje i razvoj), te planira u periodu 2021 - 2026. godina uložiti dodatnih 100 milijardi američkih dolara za razvoj novih tehnologija.

Pored toga, naglasio je da se Huawei fokusira na podršku razvoju mladih talenata, otvaranje novih radnih mjesta i razmjenu znanja. Huawei veliku važnost daje projektima kao što su "Seeds for the future" i "Huawei ICT Academy". "Seeds for the future" je globalni CSR projekat koji za cilj ima razvoj lokalnih mladih talenata kroz obrazovanje, te je do sada uspješno implementiran u više od 150 zemalja širom svijeta, a Huawei BIH sprovodi "Seeds for the future" projekat u saradnji s univerzitetima u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru. Takođe, Huawei ICT Academy je projekat koji podrazumijeva kontinuiranu saradnju s akademskim institucijama i promociju razmjene znanja.

Tokom Samita o bezbjednosti, Yoann Klein, viši savjetnik za sajber bezbjednost u Huawei centru za transparentnost sajber bezbjednosti u Briselu, održao je panel na temu "Raditi zajedno na izgradnji potpuno povezanog, sigurnog inteligentnog svijeta".

Klein je izjavio da je nova digitalna infrastruktura počela da se razvija uporedo sa cloud, 5G, IoT i AI, te očekuje da će biti pokretač oporavka globalne ekonomije. Stalne cloud inovacije kao i inovacije u računarstvu i infrastrukturi podataka danas predstavljaju snagu za sveprisutnu i sveprožimajuću inteligenciju. Ovakva digitalizacija se sve više oslanja na prilagodljive, integrisane, saradničke, komplementarne ekosisteme, a jedan od njih je i sajber bezbjednost.

"Sajber sigurnost jedan je od najvažnijih temelja našeg budućeg sigurnog inteligentnog svijeta, izjavio je Klein.

Tokom drugog dana samita, Nada Tubić, marketing menadžer kompanije Huawei, predstavila je studiju slučaja "Razvoj informacionih sistema radi pojednostavljenja EuroPoint finansijskih usluga i poboljšanja iskustva kupaca". Istakla je da postoji sve veća potreba za novom, konkurentnom ponudom usluga u skladu s trendovima FinTech industrije i da Huawei gradi IT infrastrukturu budućnosti.

"Finansijski podaci su izuzetno važni i sve je brže kada se finansijski podaci povežu", rekla je Tubić.