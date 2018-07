Siri bi mogla postati zaista pametna

Apple je spojio svoja različita odjeljenja za vještačku inteligenciju u novu organizacionu strukturu pod vođstvom nedavno zaposlenog John-a Giannandre-a, bivšeg direktora odjeljenja pretraživanja i AI u Google-u.

Znate kako stara izreka kaže: “Raj je mjesto gdje su policajci Britanci, kuvari Francuzi, mehaničari Nijemci, ljubavnici Italijani a sve to organizuje Švajcarac. Pakao je mjesto gde su policajci Nijemci, kuvari Englezi, mehaničari Francuzi, ljubavnici Švajcarci a sve to organizuje Italijan.”

Ukratko, poruka koju izreka nosi je ta da svako treba da radi ono u čemu je najbolji. Pa, problem je u tome što Apple nije baš najbolji kada je riječ o vještačkoj inteligenciji, barem ne za sada. Međutim, trebali bi tačno znati kako da se nose s njom, jer trendovi pokazuju da će prije ili kasnije biti nemoguće napraviti čak i toster bez vještačke inteligencije. Tu je i Google tim, koji ne zna mnogo toga što zna Apple, ali su prilično dobri kada se radi o vještačkoj inteligenciji. Sjećate li se vještačke inteligencije koja je nazvala frizerski salon i zakazala termin na najprirodniji način ikada?

Zato je Apple imao odličnu ideju, te su angažovali John Giannandre-a kao novog vođu Apple odjeljenja za vještačku inteligenciju; on je prethodno bio direktor odjeljenja za pretraživanje i vještačku inteligenciju u Google-u. Zato je Apple ideja da spoje sva AI odjeljenja u novu strukturu pod vođstvom Giannandrea odlična.

Preciznije, od sada će Apple tim za mašinsko učenje, tim za Siri i Core ML tim biti u istom timu, nadgledani od strane Giannandre-a. Nadamo se da će Apple na ovaj način moći osmisliti dosljedniju, transparentniju i jasniju strategiju, pa da će AI na kraju biti područje o kom znaju puno toga.

It’s official: Apple names John Giannandrea its first Chief of Machine Learning and AI Strategy on its website. pic.twitter.com/P01QWg7p4a