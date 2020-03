Siri daje savjete o virusu korona

Kompanija Apple unaprijedila je svog virtuelnog asistenta, pa Siri sada može da pruži informacije onima koji brinu da bi mogli da budu zaraženi virusom COVID-19.

Tako se „Hey, Siri“ prilagodilo novim okolnostima, pa korisnici mogu da postave pitanja poput “How do I know if I have coronavirus” ili “Do I have coronavirus?” da bi od asistenta dobili odgovore koji su u skladu sa onim što se zna o simptomima.

Kada se postavi prvo pitanje asistent odgovara pitanjem, a kako bi se informisao o simptomima koje korisnik ima.

Onima koji imaju visoku temperaturu, suv kašalj, te probleme sa disanjem, se preporučuje da se što prije obrate hitnim službama, a odgovori koje daje Siri su nastali na osnovu informacija koje su prikupljene od eksperata iz Centra za kontrolu bolesti (CDC). Odgovori su trenutno dostupni samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, dok ostali na pitanja o korona virusu dobijaju samo linkove sa korisnim informacijama.

Slične napore učinili su i Facebook, Google, te Microsoft, koji su korisnicima ponudili online lokacije na kojima mogu detaljno da se informišu, što je posebno značajno za one koji osjećaju povećanu anksioznost u izolaciji.