Sony konačno napušta PlayStation 4

Era PlayStation 4 gejming konzole počela je 2013. godine, i ako malo bolje pogledate, ove konzole se i dalje nalaze na rafovima maloprodajnih objekata.

Uprkos činjenici da ove godine pune svoj jubilarni, deseti rođendan, PlayStation 4 konzole i dalje raspolažu sa solidnim hardverom i velikim dijapazonom igara koje su i dalje aktuelne.

Uz PlayStation 4 smo prvi put zaigrali Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, God of War, The Last of Us Part II, Persona 5, Uncharted 4: A Thief’s End i mnoge druge igre, ali je Sony rešio da zatvori vrata jednoj od najboljih konzola u istoriji, piše Kotaku.

Tranzicija na PlayStation 5 eru je bila spora. Sony je, da bi nadomestio manjak fizičkih PlayStation 5 konzola izbacivao igre koje su radile na više generacija, ali pošto je šef PlayStation tima, Džim Rajan potvrdio da su nestašice sada završene, izgleda da dolazi vrijeme da se oprostimo od PlayStation 4 konzole.

Pričalo se da bi PlayStation 4 igre mogle da budu povučene do 2025. godine, ali po novom trejleru koji je Sony objavio pre neki dan, čini se da ova kompanija planira da to uradi dosta ranije.

Većina novih igara ne dolazi na PlayStation 4

U trejleru se pominju 23 naslova koja očekujemo, ali samo osam njih treba da bude objavljeno i na PlayStation 4 i 5 gejming konzolama. Mnogi od najvećih naslova u godini, uključujući Marvel Spider-Man 2, Dead Space, Star Wars Jedi : Survivor i Horizon Forbidden West: Burning Shores, navedeni su da "dolaze samo na PS5".

Ako ste vlasnik PS4 i pitate se šta možete da igrate ove godine, trejler pominje da će Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Destiny 2 Lightfall, Eternights, Tchia, Season A Letter to the Future i Hogwarts Legacy doći na PlayStation 4. Nije baš kao spisak igara za PlayStation 5, ali nije ni toliko loše za deceniju star hardver.

Ne možemo da kažemo da smo previše iznenađeni. Predstavljanje Horizon Forbidden West, pre skoro godinu dana bio je posljednji put kada je Sony ponudio besplatnu nadogradnju za PS5 igru. God of War Ragnarok je tada ponuđen kao upgrade za 10 evra.

Zbogom PlayStation 4, bila nam je čast i zadovoljstvo.

(PC Press)