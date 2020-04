Sony poklanja dvije video-igre za PlayStation 4

Više od stotinu miliona PlayStation 4 korisnika od juče mogu da u svoju "biblioteku" potpuno besplatno stave još dvije video-igre. Uz to, ne morate da budete pretplatnik na PlayStation Plus da biste ih dobili.

Za sve one koji ostaju kod kuće tokom pandemije korona virusa, Sony je odlučio da pokloni dvije video-igre.

Prva video-igra koju možete da dobijete besplatno je "Journey", a druga "Uncharted: The Nathan Drake Collection".

Besplatno možete da ih preuzmete do 5. maja, a nakon toga ostaju u vašem vlasništvu, saopštava Sony, a prenosi Business Insider.

Evo kako i da dođete do njih.

1. Uključite PlayStation konzolu i nađite "PlayStation Store"

2. U pretragu ukucajte naziv neke od ove dve video igre, npr. Journey

3. Pronađite video-igru i izaberite "Add to Library".

Ne morate odmah da preuzmete, odnosno "daunloudejete" video-igru. To možete učiniti onda kad želite da je igrate.

4. Ponovite postupak i za "Uncharted: The Nathan Drake Collection".

To je to. Uživajte.

#PlayAtHome with Journey and Uncharted: The Nathan Drake Collection - free starting today through May 5 at PlayStation Store: https://t.co/pOn3hJp0gg pic.twitter.com/FTLGvyEZTd