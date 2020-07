Srbi osmislili aplikaciju za kontrolu ljudi u samoizolaciji

Aplikacija "Stay at home", čiji su tvorci stručnjaci srpske kompanije "Tehnološko partnerstvo", mogla bi pomoći nadležnima da na jednostavan način kontrolišu osobe kojima je propisana samoizolacija, uz pomoć selfija i lokacije mobilnog uređaja.

Beogradski mediji izvještavali su tokom prvog talasa pandemije da je u Srbiji bilo 80.000 ljudi u samoizolaciji, dok ih danas ima oko 10.000. Problem predstavljuju oni koji se ogluše o propise i napuste karantin, čime ugrožavaju sebe i okolinu.

Nadležne službe u Srbiji provjeravaju da li se ljudi pridržavaju propisane izolacije obilaženjem njihovih kućnih adresa, ali bi se to u budućnosti moglo promijeniti, piše "Objektiv".

Kako softver funkcioniše?

Diplomirani inženjer elektrotehnike i vlasnik kompanije "Tehnološko partnerstvo", Sava Živanović, objašnjava za Objektiv kako funkcioniše aplikacija “Stay at home”.

"Osoba kojoj je određena mera samoizolacije instalira aplikaciju i registruje se u sistem. Kada dođe trenutak, dobija poruku da napravi selfi, koji se potom automatski šalje na server. Naš servis 'Verified by Pi' verifikuje autentičnost slike i metapodatke, preko kojih se potvrđuje vreme i mesto njenog nastanka. Selfi se šalje direktno serverima pod kontrolom nadležnih organa, koji jedini imaju pravo da poseduju takve podatke", objašnjava Živanović.

Provjera autentičnosti fotografije vrši se preko servisa "Verified by Pi", iza kojeg takođe stoji kompanija našeg sagovornika.

"Tokom ispitivanja, uspeli smo da proverimo sliku i lokaciju korisnika sa velikom preciznošću. Znamo puno o Androidu, posebno njegovim manama, i potrudili smo se da napravimo sistem koji je izuzetno teško prevariti", ističe Živanović i dodaje da je njegov softver 99,99% siguran.

Lakši sistem kontrole

Ukoliko bi država stala iza projekta kompanije "Tehnološko partnerstvo", osobe kojima je propisana samoizolacija imale bi obavezu da instaliraju aplikaciju na telefon.

"To bi umnogome olakšalo kontrolu i rad nadležnih službi. Ako bi neka osoba ugasila telefon, to bi značilo da svesno krši zakon, ugrožava sebe i okolinu. Kazne bi trebalo da budu stroge, ali to je posao za sud", kaže sagovornik "Objektiva".

Na pomen softvera koji sprečavaju širenje zaraze (praćenjem kontakata) ili kontrolišu poštovanje mjera samoizolacije, nameće se pitanje mogućeg ugrožavanja privatnosti građana.

"Veliki sam pobornik zaštite privatnosti! Ovde nije reč o praćenju svih ljudi, već onih koji su u karantinu. Kada prestane potreba za samoizolacijom, korisnik jednostavno ukloni aplikaciju s uređaja", zaključuje Sava Živanović.