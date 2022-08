Srbija lider po broju programera u regiji

Informaciono - komunikacione tehnologijе odnosno ICT, u zadnjih nekoliko godina nalazi se u ekspanziji, u smislu velikog broj poslova, programera, softvera, aplikacija, novčanih iznosa koji se preliva u određenom ICT eko sistemu, i raste iz dana u dan.

Prije nekoliko dana, relevantna analiza Hrvatskog udruženje poslodavaca (HUP), pokazuje određene parametre i tendecije u regiji.

Naime, prema podacima HUP ICT izvještaju, period 2021. godine zabilježio je sljedeće:

"Iz Hrvatske je lani otišlo 1.700 programera. To nisu oni programeri koji su prestali raditi za hrvatske poslodavce i počeli preko interneta raditi za strance – tipa Toptala, Upworka ili za neku drugu američku kompaniju, a da su pritom fizički ostali ovdje."

"U 2021. jedna smo od samo tri članice Evropske unije koja je doživjela pad u broju ICT stručnjaka, i to za čak 2,8 odsto", izjavio je Hrvoje Josip Balen, predsednik HUP ICT-a, govoreći o smanjenju broja IT stručnjaka u Hrvatskoj.

U istom periodu, najveće privlačenje programera, imale su evropske zemlje, a na spisku se našla i jedna zemlja iz regiona:

Grčka, Kipar, Portugal, Srbija i Holandija.

Procenat povećanje privlačenja programera: Grčka (37,7%), Kipar (29,7%), Portugal (19,5%), Holandija (17,7 %) i Srbija (18,7%). U broju programera, to izgleda: Grčka (110.700), Kipar (16.600), Portugal (225.300), Holandija (620.600) i Srbija (93.900). Slovenija je zabilježila rast od 4.000 programera, tako da sad broje 46.500.

Zatim, Mađarska bilježi rast 10.600 programera odnosno 181.100 ukupno. Italija 20.600 programera, tako da su sad na brojci od 848.500 programera.

Rast plata u IT sektoru potvrđuje jačanje ovog sektora i poslova u Srbiji. Prema navodima bloombergadria od aprila prošle godine, plate programera skočile su 35,6 odsto. Mogućnost za dobijanje visokih plata u IT sektora, omogućava činjenica, da je izvoz IT usluga iz Srbije iznosio 740 miliona evra.