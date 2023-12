Šta je keš memorija, čemu služi i da li je treba brisati?

​Pročitajte šta je to Cache tj. keširana memorija, čemu ona služi, što postoji, da li je treba brisati i kako je obrisati.

Mnogo je telefona koji nemaju baš zadovoljavajuće performanse, šta više, rade taman toliko, koliko da rade.

Premda, postoje korisnici kojima je taj rad i performanse zadovoljavajuć barem u startu. Ali kako čovjek saznaje više o telefonima, tabletima i o tehnologiji uopšte, apetiti mu se šire i ono što je nekad bilo na zadovoljavajućem nivou postane veoma loše. Neki ljudi pređu na jaču "mašinu", a neki potraže načine da telefon ili tablet ubrzaju. Jedan on načina je brisanje cachea.

Cache su podaci koje sistem i aplikacije privremeno skladište. Cache služi aplikacijama za brži rad, odnosno brži pristup određenim informacijama. U suštini to znači da aplikacija ne obavlja isti posao svaki put kada vi zadate neku operaciju, već koristi cache kao unaprijed pripremljenu i odrađenu operaciju spremnu za upotrebu.

Android koristi cache samo kada je to potrebno, tako Android brže stiže do željenog cilja što rezultira da se performanse uređaja ne umanjuju. Kada se ručno obriše cache, ova donekle proizvoljna aktivnost, čini malo više od usporavanja vaših aplikacija i uređaja, što je suprotnost od onoga šta korisnici očekuju. Čišćenje cahcea ručno je kao kada bi svaki put nakon skoka u bazen, ispraznili vodu i napunili bazen ponovo. I sve tako u krug. Cijeli taj napor koji se koristiti za punjenje i pražnjenje bazena bi trebao u stvari da se koristi za plivanje. Tačnije zašto bi brisanjem opterećivali CPU, internu memoriju i RAM memoriju da ponovo prikuplja neophodne podatke odnosno cache? Kada obrišete cache, CPU se zamara obavljajući neke zadatke iznova i tako umjesto da brže obavi zadato on je znatno opterećen pozadinskim radom. Dakle zaključak je da je ručno čišćenje cachea gubljenje vremena i energije.

Tokom nekih analiza koje smo sproveli, a možete i vi sami, zaključili smo da procesor ne koristi cjelokupni cache koji se nalazi u privremenom folderu. Idealna aplikacija za praćenje tih aktivnosti je "Watchdog". Aplikacija nadgleda korišćenje procesora i kompletan pozadinski rad aplikacija i upozorava kada one prekorače podrazumevani prag od 40 odsto. Tada ćete najvjerovatnije uspjeti da nađete i ustanovite šta to zapravo koči i usporava Android sistem. Aplikacije koje pozadinskim radom previše opterećuju CPU čine da sistem bude spor i traljav. Poenta je da vaše aplikacije koje koristite rade besprekorno, a da se u tom trenutku pozadinske potisnu i odloži njihov rad za kasnije. Cache treba brisati ali ne cjelokupno već selektivno.

Koristeći Watchdog možete nakon detaljne analize, koja podrazumjeva nadgledanje opterećenje procesora minimum pet dana, utvrditi koji je to cache koji treba biti obrisan. Takođe lako možete utvrditi koje su to aplikacije koje previše opterećuju Android, i tako nekom alternativom za tu aplikaciju ubrzate telefon.

Inače ako smatrate da ćete brisanjem cachea ručno ubrzati vaš telefon onda pogledajte sljedeće upustvo koje vam pokazuje kako da jednim dodirom obrišete cjelokupan cache.

1. Uđite u podešavanje telefona.

2. Pristupite kategoriji "Memorija".

3. Na listi informacija o zauzetoj memoriji nađite naslov "Keširani podaci" ili "Cache" i dodirnite ga.

4. Po dodiru na naslov telefon će zatražiti potvrdu čišćenja keširane memorije, dodirom na "potvrdi" obrisaćete cjelokupni cache, prenose "Pametni Telefoni".

