Šta kada Word dokument postane "pretežak" za normalan rad?

Što više pišete, veći je i fajl - ali koliko zapravo velik može biti Microsoft Word dokument? Odgovor je, zavisi. Razliku čini da li je u pitanju samo tekstualni, ili i video i slikovni sadržaj kada je riječ o veličini Word dokumenta.

Maksimalna veličina datoteke u Word dokumentu, piše HowToGeek, takođe zavisi od formata. Novije verzije Worda koriste .docx format, dok starije verzije koriste .doc.

Maksimalna veličina datoteke za Microsoft Word dokumente koji sadrže samo tekst je 32 MB. To važi za dokumente kreirane u programu Microsoft Word 2007 i novijim verzijama. To je puno prostora za tekst, ali ne mnogo za video ili slike.

Ako svom dokumentu dodate slike ili video zapise, maksimalna veličina datoteke povećava se na mnogo prihvatljivijih 512 MB - barem u teoriji. Ovo je apsolutna maksimalna veličina, ali bi valjalo da budete oprezni ukoliko se dokument počne približavati ovoj "težini".

Na Word dokumentima koji su pola gigabajta veličine biće izuzetno teško raditi, posebno ako najveći dio sadrži slike ili video zapise. Međutim, mnogo toga zavisi od resursa vašeg sistema i od toga da li je računar sposoban za rad sa velikim datotekama.

Kako smanjiti veličinu datoteke Word dokumenata

Postoji nekoliko načina na koje možete smanjiti veličinu svog Word dokumenta. Ovo bi moglo biti korisno ako je sa datotekom postalo teško raditi, a posebno ako Word "puca" dok ste u njoj.

Ako pretvorite starije dokumente u noviji .docx format, trebalo bi da vidite poboljšanja jer .docx datoteke automatski kompresuju dodatni sadržaj, poput slika.

Takođe, način na koji umetnete slike u Word dokument takođe može uticati na veličinu datoteke. Ako slike direktno "zalijepite" u dokument, Word ih pretvara u .bmp format koji je znatno veći od ostalih formata datoteka, poput .jpeg.

Ako u vašem Word dokumentu postoje nekompresovane datoteke, možete ih kompresovati odjednom. Da biste to učinili, kliknite na "File" > "Save As" > "More Options". U "Save As" boksu kliknite na "Tools" pa na "Compress Pictures".

Sada možete da odaberete kvalitet koji želite da koristite za slike u vašem Word dokumentu. Na primjer, za najmanju moguću veličinu datoteke (ali najgori mogući kvalitet) izaberite "email (96ppi)", kliknite "OK", a zatim "Save".

Možete, naravno, odabrati i neku od drugih opcija, ali će to rezultirati i većim Word dokumentom.

(b92)