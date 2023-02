Stariji Galaxy telefoni dobijaju dvije nove funkcije

Zajedno sa Samsung Galaxy S23 serijom, Samsung je početkom ovog mjeseca predstavio i One UI 5.1. On stiže s nekim sitnim izmjenama u odnosu na One UI 5.0, a sada saznajemo da će dvije funkcije koje su stigle na One UI 5.1 uskoro stići i na starije Samsungove telefone.

Galaxy S23 serija stigla je sa funkcijom "Bypass Charging" u aplikaciji za pokretanje igara.

Prije svega, aplikacija za pokretanje igara mora biti ažurirana na najnoviju verziju, a to je 5.0.03.0. Ova funkcija dozvoljava "pauziranje USB napajanja" tokom gejminga i možete je uključiti ako je telefon priključen na punjač i ako imate najmanje 20% baterije. Međutim, prava svrha ove funkcije još uvek nije potpuno jasna.

Ono što je činjenica, jeste da je funkcija počela da se širi na starijim Galaxy telefonima. Tako je otkriveno da su je dobili Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3 i Z Fold 2, kao i Galaxy S22 uređaji i Galaxy A73 5G.

One UI 5.1 sa sobom donosi i funkciju "Image Clipper". Radi se o funkciji koja omogućava brzi copy-paste fotografija iz bilo kojeg video snimka ili fotografije.

Serije Galaxy S20, S21 i S22, Galaxy Note 20, kao i sklopivi Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 i Z Fold 4, kao i Galaxy Z Flip i Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3, i Galaxy Z Flip 4, dobiće funkciju Image Clipper.

Na kraju napominjemo da je One UI 5.1 nadogradnja nekim korisnicima donijela i određene probleme, pa se sugeriše da još ne nadograđujete svoj Galaxy telefon na One UI 5.1.