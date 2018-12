Stiže novi RTS sa Konanom u glavnoj ulozi

Ovih dana fanovi legendarnog Command and Conquer serijala žale više nego ikada za tim čuvenim hitom, jer je u pitanju igra koja već više od decenije nije dobila "adekvatno" izdanje, a kao "so na ranu" EA je plasirao mobilnu igru Command and Conquer: Rivals, koja je sve samo ne ono što fanovi žele.

Ipak, raspoloženje su malo popravili najavljeni rimasteri, ali nam sada i veterani C&C igara iz studija Funcom stižu sa najavom nove RTS igre, i to smještene u svijet Konana, nešto što nismo imali prilike da vidimo.

Igra se zove Conan Unconquered i pomalo predstavlja mješavinu klasičnih RTS igara i Tower Defense žanra.

Naime, igrači će morati brane svoju bazu od najezda bijesnih hordi izgradnjom vojske, ali i brojnih defanzivnih struktura i mehanizama. Iako je igra strategija u realnom vremenu, postojaće i opcije da pauzirate stvari na kratko kako biste se pozabavili radnom na unapređenjima i drugim stvarima koje zahtijevaju vašu pažnju umjesto upravljanja vojskom.

Ovdje se malo gubi taj momenat multitaskinga koji RTS igrači vole, ali vidjećemo kako je to izvedeno u praksi, ali nas u suštini dosta podsjeća na They Are Billions.

Postojaće i herojske jedinice, poput samog Konana, a kranji dio lanca “drva napredka” su ogromne Avatar jedinice, kao što je ova koju možete vidjeti u videu.

