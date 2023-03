Stiže novi Winamp, pogledajte kako izgleda

​Nekada popularni plejer sada postaje streaming servis.

Developer Llama Group je najavio novu verziju Winampa, kao i lansiranje streaming servisa zasnovanog na njemu.

Jedna od glavnih prednosti nove platforme biće relativno visok stepen zarade za muzičare. Biće u mogućnosti da dobiju i do 85% zarade, koju će generisati njihovi fanovi.

Pomenuti fanovi i svi drugi korisnici će moći da se pretplate i dobijaju ekskluzivni sadržaj, prava na korišćenje muzike, NFT i drugo.

Winamp Fanzone sekcija će od 15. marta biti dostupna za muzičare. Imaće mjesec dana da podese svoje profile i kreiraju nivoe pretplate, prenosi b92.

Potom će 15. aprila platforma postati otvorena za sve korisnike. Moći ćete da slušate muziku, podkaste, audio knjige, a sve u okviru Winamp veb plejera.

Postojaće i zaseban Winamp plejer za Windows, Android i iOS platforme.

The new Winamp is launching for creators on March 15thPhase 1 is an open beta version focusing on the artists’ experience. Fans, you can discover our new player and the Winamp Fanzone from April 15th. Musicians, follow @winampcreators for more.#musictech #musicindustry pic.twitter.com/ayw7guUfqR