Studenti kreirali inovativan pristup rješavanju miniranih područja

BANJALUKA - Završen je prvi collaborathon održan u Banjaluci koji je okupio studente Elektrotehničkog, Ekonomskog, Mašinskog, Poljoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Bring IT on je događaj koji je kroz koncept Internet of things podstakao studente da kreiraju ideje za doprinos postizanju Ciljeva održivog razvoja.

U prostorijama LANACO Konferencijskog centra, studenti su prvi dan imali priliku da slušaju o različitim temama, između ostalih i o perspektivama razvoja softverske industrije, novim tehnologijama u SAMSUNG kompaniji, te o razvoju Internet of things.

Drugi dan u prostorijama Qlab-a, šest grupa studenata sa različitih fakulteta je pod vođstvom mentora razrađivalo svoje ideje te su ih na samom kraju i predstavili. Ideje poput sistema zaštite od pesticida, iskorišćenja viška hrane i mnogih drugih, bile su samo neke od odlično razrađenih mogućnosti. Ipak, prvu nagradu osvojila je grupa pod mentorstvom Davida Feldsotta sa idejom Mine mapping. Ideja se sastoji u inovativnom pristupu rješavanju problema miniranih područja širom svijeta.

Pobjednici Aleksandar Kecman sa Elektrotehničkog fakulteta, Andrea Došen sa Ekonomskog fakulteta i Nebojša Ivić sa Mašinskog fakulteta osvojili su vrijedne nagrade. One su prije svega usmjerene ka pružanju podrške pri realizaciji ideje, a pobjednički tim osvojio je: 1.000KM, laptop, video spot i marketinšku podršku, mjesec dana korištenja prostora za rad i mentorstvo pri realizaciji ideje, kao i JBL GO Bluetooth zvučnike.

Pobjednička ideja povezuje nekoliko Ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni od strane svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, te predstavljaju univerzalni plan za iskorjenjivanje siromaštva, očuvanja planete, uspostavljanje mira i omogućavanje napretka za dobrobit svih ljudi u periodu od 2015-2030. godine.

Samom događaju je prisustvovalo preko 50 učesnika, te brojni predstavnici kompanija i akademske zajednice. Bring IT on udruženim snagama su realizovali Ured Volontera Ujedinjenih nacija u BiH (UNV), kao glavni pokrovitelj događaja i Bit Alliance, kao partner projekta, sa kompanijama članicama LANACO, GoT Solutions i MANIA.