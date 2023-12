Svi korisnici će moći da se prijave za Windows 10 produženu podršku

Već godinama se pronose glasine da Microsoft želi da Windows pretvori u servis sa pretplatom. Sada se takav scenario i događa - ali ne na način kako smo očekivali. Naime, Microsoft je fokusiran na Windows 11 OS, ali postoji mnogo korisnika koji su iz raznih razloga i dalje ostali na Windows 10 OS-u. Podrška za ovaj OS prestaje 2025. godine, ali će prvi put u svojoj istoriji, Microsoft dozvoliti individualnim korisnicima produže tu podršku, naravno uz odgovarajuću novčanu nadoknadu.

Produžena podrška nije novost - kompanija ju je do sada primjenjivala gotovo na svakoj verziji Windowsa - ali je bila rezervisana za velike kompanije i državne ustanove. Razlog zašto bi kompanije ostale na nekoj određenoj verziji OS-a je što su možda zasnovale svoje poslovne aplikacije i sisteme baš na toj verziji, pa bi promjenom OS-a morali da mijenjaju i cjelokupno poslovanje. Individualni korisnici nisu do sada imali takvu mogućnost, pa je u njihovom slučaju, ostanak na starom OS-u značio i potpuni gubitak podrške.

Novi Microsoftov Extended Security Update (ESU) program, biće dostupan i poslovnim i privatnim korisnicima. Još uvijek nije poznato kolika će biti pretplata za produženu podršku. S obzirom da ima još skoro dvije godine do završetka zvanične podrške za Windows 10, Microsoft ima još dosta vremena da odluči koliko će produžena podrška koštati. Ako pogledamo kako je to izgledalo na starijim verzijama Windowsa, enterprise korisnike je ESU koštao 75 procenata cijene licence prve godine nakon izlaska tog OS-a. Ako to uzmemo kao reper, s obzirom da je puna cijena licence kada se Windows 10 pojavio na tržištu bila 139 dolara, mogli bismo da očekujemo da će ESU za individualne korisnike koštati oko 100 dolara godišnje.

Za sada je sigurno da će produžena podrška trajati do tri godine nakon zvaničnog završetka podrške za odabrani OS. Za Windows 10 taj datum je 14. oktobar 2025. godine, što znači da će ESU pretplatnici dobijati kritične "zakrpe" za Windows 10 sve do 10. oktobra 2028. godine. Bitno je naglasiti da nove funkcionalnosti neće biti dostupne nakon što istekne zvanična podrška.

Korisnici sigurno neće biti srećni što će morati da plaćaju nešto što je suštinski besplatno u toku zvanične podrške (kao što su bezbjednosne zakrpe). Ali, činjenica je da mnogi računari ne ispunjavaju uslove za instalaciju Windows-a 11. Zato Microsoft smatra da će uvođenje pretplate omogućiti mnogim računarima da budu i dalje upotrebljivi (i zaštićeni), prenosi "PCpress".

