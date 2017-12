The Legend of Zelda: Breath of the Wild najbolja igra 2017. godine

Za sve ljubitelje igara, 2017. je zasigurno bila godina najboljih igara.

Završena je i dodjela The Game Awards na kojoj je nagradu za igru godine odnijela Nintendova ekskluziva, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. U istoj kategoriji nominovane su još bile i PlayerUnknown's Battlegrounds, Horizon Zero Dawn, Persona 5 i Mario Odyssey.

Objava je došla od samog producenta događaja, Geofa Kejlija, Breath of the Wild odnio je još nekoliko nagrada u kategrijama za najbolju akcijsku avanturu i najbolju produkciju igre. Druge dvije igre koje su takođe osvojile po tri nagrade su Hellblade: Senua's Sacrifice, u kategorijama za najbolji nastup, najbolji audio dizajn i za igre koje imaju uticaj te indie igra Cuphead, u kategorijama za najbolju indie igru, Art Direction i najbolji indie debi.

Na dodjeli je prikazano pregršt novih igara, ali i objava za one koje su ranije najavljene pa smo dobili nove trailere za Death Stranding, Metro: Exodus, a uskoro stiže i nova horor pucačina, GTFO, šesti dio Soulcalibura, igru po World War Z filmu i još puno toga.

U nastavku pogledajte spisak pobjednika po kategorijama:

GAME OF THE YEAR – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)

BEST GAME DIRECTION – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD)

BEST NARRATIVE – What Remains of Edith Finch (Ian Dallas / Giant Sparrow)

BEST ART DIRECTION – Cuphead (Studio MDHR Entertainment)

BEST SCORE / MUSIC – Nier: Automata (Keiichi Okabe, Keigo Hoashi)

BEST AUDIO DESIGN – Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory)

BEST PERFORMANCE – Melina Juergens, Hellblade (as Senua)

GAMES FOR IMPACT – Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory)

BEST ONGOING GAME – Overwatch (Blizzard)

BEST INDEPENDENT GAME – Cuphead (Studio MDHR Entertainment)

BEST MOBILE GAME – Monument Valley 2 (ustwo games)

BEST HANDHELD GAME – Metroid: Samus Returns (MercurySteam / Nintendo)

BEST VR/AR GAME – Resident Evil 7: biohazard (Capcom)

BEST ACTION GAME – Wolfenstein 2: The New Colossus (MachineGames / Bethesda)

BEST ACTION/ADVENTURE GAME – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)

BEST ROLE-PLAYING GAME – Persona 5 (Atlus)

BEST FIGHTING GAME – Injustice 2 (NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Ent)

BEST FAMILY GAME – Super Mario Odyssey (Nintendo EAD / Nintendo)

BEST STRATEGY GAME – Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

BEST SPORTS/RACING GAME – Forza Motorsport 7 (Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

BEST MULTIPLAYER – Nije objavljeno

MOST ANTICIPATED GAME – The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

TRENDING GAMER – Guy Beahm (“Dr. Disrespect”)

BEST ESPORTS GAME – Overwatch (Blizzard)

BEST ESPORTS PLAYER PRESENTED BY OMEN BY HP – Lee Sang-hyeok “Faker” (SK Telecom 1, League of Legends)

BEST ESPORTS TEAM – Cloud 9

STUDENT GAME AWARD – Level Squared (Kip Brennan, Stephen Scoglio, Dane Perry Svendsen / Swinburne University)

BEST DEBUT INDIE GAME PRESENTED BY SCHICK HYDRO – Cuphead (Studio MDHR Entertainment)

CHINESE FAN GAME AWARD – jx3 HD《剑网3》重制版 (Kingsoft Corporation)

(zimo.dnevnik.hr)