The Password Game nova zabavna veb igra

Ako imate viška vremena i nerava, preporučujemo da pokušate da sklopite lozinku po pravilima u ovoj igri.

Shvatite je kao razbibrigu, jer bi u suprotnom mogla ozbiljno da vas izbaci iz takta.

Neala Agarvala upoznali smo kao autora zabavnih veb projekata, poput onog koji procjenjuje posljedice udara asteroida, ili drugih igara i servisa primarno namijenjenih za "ubijanje" vremena.

Njegov najnoviji projekat, lansiran ove nedjelje, ponovno je privukao veliku pažnju. Radi se o maloj veb igrici The Password Game, u kojoj se Agarval ruga pretjerano kompleksnim pravilima za osmišljavanje komplikovanih lozinki.

Igra je u svojoj osnovi veoma jednostavna: zahtijeva od igrača da osmisli lozinku prema zadatim pravilima.

Ali, za njih igrač saznaje sukcesivno, pa svakom novom pravilu mora da prilagođava svoju lozinku nakon što zadovolji dotadašnje uslove. Svakim novim korakom lozinku je potrebno mijenjati, prilagođavati je tako da zadovoljava sve postavljene uslove, i nesumnjivo će dovesti do frustracije već nakon 5-6 koraka.

Za rješavanje ove zagonetke i kreiranje sumanute "lozinke" tako će biti potrebno da se riješi aktuelni Wordle, da se koristi matematika, poneki eksterni veb servis i rimski brojevi, emotikoni, poznavanje pravila šaha i uopšteno da se dobro snalazite sa tastaturom. Iako nakon 10-15 koraka izgleda nemoguće pobijediti u ovoj igri, već u prvim satima nakon njene objave korisnici su po društvenim mrežama počeli da se hvale time da su došli do kraja.

Na tom kraju, kada dobijete svoju "lozinku", potrebno ju je još u kratkom vremenu prepisati u novi prozor kako biste je "potvrdili". Time će igra biti završena, što je, kako izgleda, rezervisano samo za one najstrpljivije i najupornije. Rješenja su, pomenimo, potpuno različita, tj. ne postoji jedinstveno rješenje ove igre, prenosi b92.

The password game is out now! Good luck > https://t.co/kXhmbHqYTK pic.twitter.com/d6lbnfHrbx