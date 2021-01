Top 10 najgorih video-igara u 2020. godini

Ova godina je bila prepuna izazova i komplikacija, ali po svemu sudeći bila je odlična za gejming.

Izašli su odlični naslovi u kojima su uživali milioni i desetine miliona igrača poput Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Doom Eternal, senzacije Fall Guys i mnogi drugi su nas zabavili u proteklih 12 meseci, prenosi play.co.rs.

Naravno svaka godina ima svoje crne ovce, a ljudi sa Metakritika su odlučili da naprave listu sa najniže ocijenjenim video-igrama godine.

Iako vebsajt nije pouzdan kao što je to ranije bio, moramo se složiti da dosta naslova sa liste zaista zaslužuje da ih zaobilazimo u što širem krugu. Osim ako baš nemate šta da radite za vreme ovih praznika. Ovo je deset najlošijih naslova sa Metakritika:

- Tiny Racer (Switch) - XIII Remake (Xbox One) - Dawn of Fear (PS4) - Fast & Furious Crossroads (PC) - Arc of Alchemist (Switch) - Remothered: Broken Porcelain (PC) -Tamarin (PS4) - Street Power Soccer (PS4) - Gleamlight (Switch) - The Elder Scrolls: Blades (Switch)

Neke video-igre dolaze od studija koji su skoro nepoznati ali možemo da primjetimo i neke naslove od gejming "velikana".

Nikome nije jasno šta je Bandai Namco razmišljao kada je pravio Fast & Furious, a Bethesda već neko vreme vuče kroz blato svoje franšize.