Tri tajne opcije da Google Chrome radi bolje

Google Chrome je najpopularniji internet pregledač na svijetu, i upravo zato što ga svakodnevno koristite, donosimo vam nekoliko skrivenih opcija.

1. Zaključajte Incognito prozore

Incognito režim za Google Chrome služi da vam se ne čuvaju istorija pregledanja ili kolačići kada otvarate neke sajtove. Međutim, ako ga ostavite otvorenim, bilo ko može da ga pogleda ako priđe vašem uređaju.

U slučaju da to ne želite, možete zaključati Incognito prozore uz pomoć biometrijskih podataka kao što su sken lica ili otisak prsta. Otvorite Chrome na telefonu, i zatim otvorite Settings -> Privacy and security -> Lock Incognito tabs when you leave Chrome.

2. Sačuvajte memoriju i bateriju

Ako vam se čini da vaš računar radi sporo kada koristite Chrome, možda to zapravo i jeste slučaj, ali srećom postoji rješenje.

Kada se animacije ili internet-stranice sporo otvaraju, najbolje je da aktivirate tajni režim za čuvanje memorije koji pomaže da Chrome, a samim tim i vaš računar, rade fluidnije i bez smetnji, prenosi B92.

Ovaj režim "uspavljuje" Chrome prozore kada se ne koriste, ali će svakako ostati otvoreni za trenutak kada poželite im se vratite, a važne sajtove možete da obilježite kao izuzetak.

Imate mogućnost i da aktivirate mod za čuvanje baterije, koji ograničava animacije i druge stvari bez kojih možete, a koje troše energiju vašeg uređaja. Ovim opcijama možete da pristupite kada otvoreite Chrome, pa Setting, i zatim Performance sa lijeve strane.

3. Brže preuzimajte fajlove

Vjerovatno ste nekada bili frustrirani time koliko sporo se fajlovi preuzimaju sa interneta kada koristite Google Chrome, bez obzira na to što imate brzu internet konekciju.

Možete da aktivirate funkciju Parallel Downloads koja će vam pomoći da riješite ovaj problem, a ona dijeli velike fajlove u nekoliko manjih i onda ih istovremeno skida na vaš računar.

Ovo nije dostupno u podešavanjima, već morate da aktivirate Chrome Flag kako biste ga iskoristili. U dio za internet-adrese ukucajte "chrome://flags/#enable-parallel-downloading" (bez navodnika) i onda odaberite "Enabled". Nakon toga resetujte Chrome i to je to.

