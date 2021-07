Trudan muškarac i multirasno rukovanje su najnoviji emodžiji

Trudan muškarac, multirasno rukovanje i lice koje ne može da podnese gledanje neki su od emodžija koji će se pojaviti na uređajima tokom naredne godine, navodi se u nacrtu liste koju je objavio Konzorcijum kompanije "Unicode" koji odobrava ikone za upotrebu.

Novi emodžiji, koje je Emodžipedia ilustrovala za proslavu Svjetskog dana emodžija u subotu, je dovršila želju konzorcijuma da ponudi muške, ženske i rodno neutralne verzije svih dostupnih emodži sličica, kao i izbor boje kože.

Trans i nebinarne trudnoće sada će biti predstavljene u skupu emodžija, zahvaljujući dvije nove rodne opcije za emodži "trudnice", dok se "osoba s krunom" pridružuje "princu" i "princezi" za rodno neutralne naknade.

Dodaci, koji prate slično ažuriranje emodžija su "bradata osoba" gdje je korisnicima omogućeno da biraju između muškog i ženskog bradatog lica, "ovo znači da će skoro svi emodžiji moći da imaju rodno neutralnu opciju, s izborom da koriste ženu ili muškarca u zavisnosti od toga gdje je to relevantno". rekao je Džeremi Burg, glavni službenik za emotikone, referentne stranice Emodžipedia.

Nekoliko emodžija ostaje bez rodno neutralne opcije, uglavnom u slučajevima kada nije jasno šta podrazumijeva odgovarajući rodno neutralan pristup.

Dva emodžija za plesače, na primjer, prikazuju mušku plesačicu diska i žensku plesačicu flamenka: opcije o kojima se diskutuje uključuju nuđenje identično odjevenih verzija svakog drugog pola (omogućavajući muškarcima da se prikažu blistavo u crvenoj haljini); nuđenje alternativa rodu (sa novim muškim plesačem flamenka); ili, preferirana opcija, odlučivanje o plesnom stilu koji će se ponuditi u rodno neutralnoj verziji. Emodžipedia predlaže brejkdens.

