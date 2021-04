Twitter uskoro mijenja dizajn

Jedna od najpoznatijih stručnjakinja za društvene mreže, Džejn Mančun Vong nedavno je na Twitteru objavila nove slike interfejsa koje je iskopala iz samog koda aplikacije.

Twitter, prema najnovijem Makeuseofovom izvještaju, radi na promjeni interfejsa, odnosno dizajna "News Feeda".

Na društvenu je mrežu objavila sliku novog interfejsa koje prikazuje korisničko ime, ime za poveznicu (handle) i tačno vrijeme objave - u samo dva reda teksta.

Novi raspored stranice takođe ima više prostora oko elemenata što cijelu stvar čini puno čitljivijom.

Dok je Vong izvorno mislila da je ovdje riječ o vizuelnom osvježenju, komentari ispod objave predlažu da se ipak radi o nadogradnji interfejsa koje bi, ako su slike autentične, imalo puno više mjesta za prikaz svih detalja računa.

Twitter is working on changing the tweet layout on timeline so that it shows the name and username on two lines, as well as the timestamp it has more padding too, but it isn’t finalized yet, so it might change pic.twitter.com/L2KOWI2z0O