Video igra 'The Sims' dobila kuću iz filma "Parazit"

Kuća iz filma "Parazit" stiže na "The Sims 4", a zahvaljujući arhitekti koji ju je projektovao specijalno za ovu video igru, te korisnicima omogućio da je preuzmu i u nju usele svoje Sims junake.

Film korejskog reditelja Bong Joon-Hoa osvojio je Oskara početkom 2020. godine, a na YouTube kanalu simkoonarchitect se nedavno pojavila verzija kuće iz ovog filma, posebno prilagođena ljubiteljima igre 'The Sims'. Vila je potpuno prepoznatljiva, a pored eksterijera uverljivo je rekreiran i enterijer, i to do detalja, čak i kada je namještaj u pitanju.

Igrači kuću mogu da preuzmu u The Sims 4 galeriji (EA ID za pretragu je ‘wow742’), te je nakon toga ugrade u svoje Sims naselje, a uz pomoć ‘bb.moveobjects on’ cheat-a.

(PC Gamer)