Video-igra uzburkala javnost: Međusobno optuživanje za homofobiju

Nastavak video-igre The Last of Us napokon je krenuo u prodaju u cijelom svijetu, a kritičari su gotovo jednoglasni u tome da se radi o jednoj od najboljih igara za PlayStation 4.

Međutim, mnogi su već u nedeljama prije izlaska bili sigurni da će ocjene na raznim internet-stranicama biti spuštane iz razloga koji nemaju veze sa samom video-igrom. Ispostavilo se da su bili u pravu.

Samo nekoliko sati nakon izlaska igre, ocjena korisnika na stranici Metacritic pala je na 3,4. Sa druge strane, ocjena kritičara "lansirala" je The Last of Us II na sam vrh liste najbolje ocijenjenih igara.

Ostaje nejasno odakle tako slaba ocjena jednih, a dobra ocjena drugih. Oni kojima se video-igra dopala navode kako igrači u tako kratkom vremenskom roku nisu mogli da odigraju cijelu video-igru, jer je za to potrebno nešto više od 25 sati.

The Last of Us Part 2 is Naughty Dog’s biggest game to date, but just quite how long is it? Here we’ll let you know exactly how many hours it took different members of the IGN team to finish the game, and what they prioritized doing with that time.https://t.co/Cz4y04FrAx pic.twitter.com/fGaG9bnBFv