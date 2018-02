Vraća se legendarni zmaj Spyro?

Kako prenosi portal Kotaku, nakon veoma uspješnog remastera originalnih Crash igara u vidu trilogije Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, sada u Activisionu rade na povrtaku još jednog kultnog platformera – zmajića Spyroa!

Naime, prema izvorima bliskim ovoj velikoj izdavačkoj kući, najava za remasterovanu verziju bi mogla da stigne već u martu, a sama igra bi se pojavila negdje u trećem kvartalu ove godine pod imenom “Spyro the Dragon Trilogy Remaster”.

Kao što možete i da pretpostavite iz naslova, igra će baš kao i Crash remaster, biti trilogija igara spojena u jedno i uključuje igre Spyro the Dragon, Ripto’s Rage! i Year of the Dragon.

Kao i kod Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, i ovdje možemo da očekujemo potpuno peglanje originalna, u vidu novih asseta, tekstura, animacija, HD muzike, HD modela… dakle praktično će igra biti napravljena iz korjena, ali tako da u potpunosti kopira originalni duh starih originala.

Spyro the Dragon se prvi put pojavio za Sony PlayStation pre tačno 20 godina, odnosno 1998. godine, a ova trilogija bi trebalo da izađe za PlayStation 4 i PS4 pro.

Ukoliko vas interesuje, ispod možete pogledati i zanimljiv video koji se bavi istorijom ovog kultnog klasika.

(NN/b92.net)