"WhatsApp" je u prednosti u odnosu na ostale

Brisanje nepromišljeno ili greškom poslate poruke na Vacapu opcija je koju su mnogi dočekali širom otvorenih ruku.

Nažalost, i u ovom slučaju aplikacija je davala vremensko ograničenje tokom kojeg možete obrisati poruku.

Sve do sada imali ste svega sedam minuta da uvidite grešku i kliknete "unsend", odnosno "delete for everyone".

Kako se šuška, WhatsApp će novim update-om dozvoliti rok od 4,096 sekundi, odnosno 68 minuta i 16 sekundi za brisanje poruke.

Inače, ovo je prvi put da je WhatsApp poslušao želje korisnika koji su godinama molili za ovakvu funkciju.

Za razliku od Telegrama, poruka obrisana na WhatsAppu briše se za sve korisnike konverzacije, a ne samo za vaše oči.