WhatsApp želi da promjeni "Last Seen" funkciju

Prošle nedjelje, popularna aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp je počela korisnicima da omogućava reakcije na poruke putem emodžija, a sada, navodno, planira da implementira još jednu funkciju koju su mnogi željeli.

Naime, najnovija beta verzija, konkretno iOS, aplikacije, ima opciju koja korisnicima omogućava da određenim kontaktima ograniči mogućnost da vide njihov "Last Seen" status.

Ako niste upoznati sa ovom funkcijom, iako je to malo vjerovatno, radi se o funkciji koja ukazuje na to kada je neko posljednji put provjerio aplikaciju, čime uglavnom možete da saznate da li je neko potencijalno vidio vašu poruku.

Trenutno, mogli ste da ograničite “Last Seen” samo na vaše kontakte, ili da jednostavno potpuno ugasite ovu funkciju, ali do sada nije bilo opcije da se određenim kontaktima onemogući da vide kada ste posljednji put bili aktivni.

Sada se to mijenja.

WhatsApp iOS beta verzija 22.9.0.70 dodaje novu "My Contacts Except..." opciju u okviru Last Seen sekcije u podešavanjima privatnosti aplikacije.

Kako je pomenuta opcija sada u fazi beta testiranja i za Android i za iOS, očekuje se da će uskoro postati dostupna svim WhatsApp korisnicima.