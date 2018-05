Windows 10 instaliran na preko 700 miliona uređaja

Microsoft je zvanično objavio da je Windows 10 instaliran na preko 700 miliona aktivnih uređaja, što je povećanje od oko 200 miliona u odnosu na isti period prošle godine i predstavlja rast od oko 40% na godišnjem nivou.

Ovo povećanje je odlična vijest za Microsoft, mada je kompanija u početku planirala da do 2018. godine ima Windows 10 instaliran na milijardu uređaja. U ovom trenutku, postoji mogućnost da će Microsoft do jedne milijarde korisnika stići do 2020. godine, ukoliko se trenutni trend prihvatanja Windowsa 10 nastavi.

Microsoft je takođe potvrdio da postoji 135 miliona mjesečnih pretplatnika za Office 365, čime je broj pretplatnika povećan za 15 miliona u odnosu na oktobar 2017. godine.

Trenutno, Windows 10 koristi preko 50% PC igrača na Steamu, što operativnom sistemu daje najveće tržišno učešće među operativnim sistemima i kod gejmera i kod standardnih PC korisnika. Sve zajedno Windows 10 čini Microsoftovim najuspješnijim operativnim sistemom do sada.

