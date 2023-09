Windows 11 testira autosave opciju za Notepad

Microsoft testira nove opcije za programe u svom operativnom sistemu i na redu su autosave za Notepad na Windows 11 i unaprijeđeni Snipping Tool.

Legendarni Microsoft program Notepad na Windows 11 operativnom sistemu će izgleda konačno dobiti automatsko čuvanje, odnosno autosave, pošto je ova funkcija na Dev i Canary kanalima za testiranje. Osim nje, ova verzija operativnog sistema možda dobija i unaprijeđeni Snipping Tool koji je takođe na testiranju u okviru Windows Insider programa.

Svako ko je ikada pokušao da ugasi računar ili zatvori Notepad od kad on postoji, odahnuće kada se ovaj program konačno isključi bez iskačućeg prozora sa pitanjem za čuvanje promjena pri svakom otvaranju. Ovu mogućnost će vjerovatno imati oni sa novijom verzijom operativnog sistema, pošto je funkcija automatskog čuvanja za Notepad na Windows 11 konačno na testiranju.

Ovaj program nedavno je dobio rad u tamnom režimu i funkciju otvaranja više kartica (tabova), a sa novim test opcijama zaista počinje da izgleda moderno.

Novina je najavljena na Windows blogu na kom piše da će ažuriranje omogućiti da program sam sačuva promjene pri zatvaranju, a potom vam omogući da nastavite tamo gdje ste stali kada ga ponovo otvorite, navodi "BenchMark". Notepad će vam na ovaj način ponovo otvarati i prethodno zatvorene kartice i nesačuvani sadržaj na njima.

Ipak, treba napomenuti i da automaski sačuvana verzija neće uticati ni na jednu od vaših datoteka, a vama svakako ostaje izbor da li ćete sačuvati ili odbaciti promjene fajlova svaki put kada zatvorite karticu.

Kada je u pitanju program Snipping Tools on bi trebalo da dobije bolji korisnički interfejs za pravljenje "fotografija ekrana", takozvanih skrinšotova. Trebalo bi da bude uvedena nova prečica na tastaturi koja će omogućiti da odete pravo na skrinšot umjesto da klikćete na traku sa alatima.

Uz to, na testiranju je i nova podrazumjevana opcija izvora zvuka, tako da možete da uključite i zvukove mikrofona i računara. Ukoliko ste dio Canary i Dev kanala u programu Windows testiranja, ove funkcije možete isprobati već danas ukoliko vam se dopadaju.

Međutum, s obzirom na to da one i dalje nisu stabilne, možda možete sačekati da one prođu testiranje kada će im biti uklonjeni bagovi, odnosno greške i potom ih dodati u zvanične verzije operativnog sistema.