Windows 95 slavi 27. rođendan

Windows 95 se smatra operativnim sistemom koji je bio pionir kada je u pitanju Windows iskustvo, a danas obilježava više od četvrt vijeka postojanja (27 godina).

Iako Windows 95 ne predstavlja prvu verziju Windowsa, ovo je u mnogim segmentima bila prva verzija Windows operativnog sistema koja je bila prilagođena korisnicima. Imao je inovativne mehanike za navigaciju, a neke od njih i danas su aktuelne.

Windows 95 je objavljen 24. avgusta 1995. godine, a implementirao je ili je značajno unaprijedio nekoliko elemenata koji su postali zaštitini znak Windows operativnog sistema. Ovo uključuje Start meni, Windows Explorer i Taskbar.

Iako je Windows značajno evoluirao od objave ove verzije, Windows 95 u velikoj mjeri izgleda slično modernim operativnim sistemima, bar u svojoj osnovi.

Uz Windows 95 je stigao i Recycle Bin, kao i tasteri za zatvaranje, smanjivanje i uvećavanje prozora. Ovo je i prvi operativni sistem koji je koristio Internet Explorer, mada nije od samog starta stizao uz pomenuti pregledač.

Operativni sistem je olakšao upravljanje fajlovima, a omogućio je i korišćenje dugačkih naziva za fajlove. Prethodne verzije Windowsa su limitirale nazive fajlova na osam ili manje karaktera.

Međutim, mnogi ukazuju na to da je vjerovatno najveća promjena, koja je stigla sa Windowsom 95, bio relativno pojednostavljen korisnički interfejs. Niste morali da znate DOS kako biste koristili program, mada ste mogli ukoliko ste to preferirali. Jednostavan "point and click" interfejs za Windows 95 je u velikoj mjeri otvorio svijet računarskog svijeta običnim korisnicima.

