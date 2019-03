Windows Calculator dobija grafički mod

Nakon što je Microsoft nedavno objavio da oslobađa izvorni kod Windows Calculator-a, već smo dobili prve pozitivne rezultate ove odluke. Kao prva nova funkcija koja će biti dodata u kalkulator odabran je „grafički mod“. Ovaj mod će korisnicima omogućiti kreiranje grafikona na osnovu matematičkih jednačina, na sličan način kao što se to može uraditi u Matlab-u.

Ovu funkciju predložio je Microsoft-ov inženjer Dejv Gročoki, koji radi na razvoju Windows Calculator-a. U svom predlogu koji je postavio na GitHub-u, on je naveo da će grafički mod pomoći učenicima da lakše savladaju algebru. Dodavanjem grafičkog moda on se nada da će ova oblast iz matematike postati jasnija učenicima širom svijeta. Umjesto da za iscrtavanje grafikona oni koriste neke od komercijalnih matematičkih alata, uz Windows Calculator to će im biti dostupno potpuno besplatno.

Iako je Gročoki formalno naveden kao osoba koja stoji iza ovog zahtjeva, on je samo artikulisao zahtjeve velikog broja korisnika Windows Calculatora, koji su na Microsoft-ovom Feedback Hub-u najčešće tražili upravo ovu funkcionalnost u Calculator-u.

Još uvijek se ne zna tačno kada će grafički mod postati dostupan korisnicima, s obzirom da je na GitHub-u za sada markiran samo kao „pre-production“ funkcionalnost.

(PCPress/ZDNet)