Windows radi sporo, možda vam je ovo uključeno, a ni ne znate

Windows 11 Pro isporučuje se sa bezbjednosnom opcijom koja bi mogla ozbiljno da ugrozi funkcionisanje vašeg SSD-a.

Srećom, dovoljno je lako isključiti ovu opciju, ali je problem što neki možda čak i ne znaju da je omogućena.

BitLocker enkripcija u sistemu Windows 11 Pro osmišljena je za zaštitu podataka i osigurava da im pristupe samo ovlašćene osobe, ali postoji mogućnost da drastično smanji performanse vašeg računara, prenosi B92.

Kako bi saznali koliki bi uticaj Bitlocker mogao imati, ekipa sa sajta Tom's Hardware nedavno je sprovela testove u tri scenarija: nekriptovani sistem ustav (bez BitLockera), softverski omogućen BitLocker (podrazumijevano na Windows 11 Pro) i hardverski BitLocker.

Ekipa je za testiranje koristila 4 TB Samsung 990 Pro SSD sa Windows 11 Pro (22H2, sa svim instaliranim zakrpama) uparen sa Intel Core i9-12900K i 32 GB DDR4 RAM-a.

U PCMark 10 benchmarku, konfiguracija sa omogućenim BitLocker softverom rezultirala je usporavanjem od 20% u odnosu na hardversku varijantu i varijantu bez enkripcije. Slično usporavanje primjećeno je u testu nasumičnog čitanja.

Dobra vijest je da je Bitlocker temeljen na hardveru funkcionisao isto kao da uopšte nije pokrenuta nikakva enkripcija. Ako insistirate na enkripciji, to bi svakako bio pravi put. Imajte na umu, svakako, da je Bitlocker korisna zaštita za slučaj da vam je računar ukraden, pa dobro razmislite da li želite da ga isključite.

Važno bi još moglo da bude i da umijete da prepoznate da li imate pokrenutu enkripciju, i da znate kako da je isključite ako to želite.

Ukratko, ako imate Windows 10 Pro, Bitlocker vjerovatno nije omogućen, ako ste na Windows 11 Home, takođe nije, ali ako imate Windows 11 Pro, provjerite jer je vjerovatno uključen.

Da biste prjoverili ovo, otvorite CMD kao administrator, a zatim unesite naredbu manage-bde -status. Status konverzije će vam reći da li ste omogućili šifrovanje, a Metoda šifrovanja će vam reći da li je riječ o hardverskoj ili softverskoj enkripciji.

Ako metoda kaže "XTS-AES", to je softverski BitLocker. Ako piše "Hardverska enkripcija", onda imate nju. Ako želite da isključite BitLocker, to možete iz Control Panela, kada uđete u System and Security.

Takođe, bilo bi dobro napomenuti da će vaš rezultat da zavisi od diska i CPU-a koji koristite, jer bi sistemi sa slabijim procesorima mogli bi imati značajno veći problem.

