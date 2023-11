Windows sada dostupan i za iPhone

Microsoft je kreirao novu "Windows App" aplikaciju, preko koje je moguće pristupiti kompanijinom operativnom sistemu na različitim uređajima.

Microsoft je kreirao Windows App za iOS, iPadOS, macOS, Windows i veb pregledače.

Aplikacija u suštini koristi prethodnu Windows 365 apliakciju i pretvara je u centralni hab za striming Windows kopija sa udaljenih PC uređaja, kao i Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box i Microsoft Remote Desktop Services.

Microsoft preko Windows Appa nudi podršku za više monitoram prilagođene rezolucije displeja i skaliranje, kao i preusmjeravanje za periferije kao što su veb kamere, skladišni uređaji i štampači.

Windows App s svojoj "preview" verziji trenutno nije dostupan za Android.

Aplikacija je takođe limitirana na Microsoftove poslovne naloge, ali postoje naznake da će biti dostupna svim korisnicima uskoro.

Windows App bi mogao biti početni korak u omogućavanju pristupa cloud računarima i Windows aplikacijama na uređajima koji originalno ne pokreću Microsoftov operativni sistem.

