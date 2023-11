YouTube širi ponudu igara

YouTube širi svoju ponudu igara, barem za pretplatnike.

Naime, pretplata Premium korisnicima daje pristup skupu online igara koje se mogu igrati izravno na mobilnoj ili stolnoj aplikaciji.

Ta je komapnija prvi put predstavila eksperimentalnu funkciju Playables odabranim korisnicima u seotembru. Tokom prošle sedmice poslali su obavijest korisnicima Premiuma o uvođenju Playables, uz mogućnost isprobavanja.

Oni koji su se na to odlučili na raspolaganju su imali 37 mini-igara za igranje na YouTubeu, bez potrebe za preuzimanjem i instalacijom zasebnih aplikacija. Među ponuđenim naslovima su Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword i brojne arkadne igre. Zasad bi trebale biti dostupne do 28. marta 2024. Cijelu ponudu moguće je pronaći pod Playables u kartici Explore.

Google je u januaru ove godine ukinuo svoj servis za igranje online Stadia. Prije nekoliko sedmica, Amazon je podijelio više od 130 otkaza u svom odjelu za besplatne igre i najavio kako će "preusmjeriti" svoje napore. Iz gejminga se povlači i vlasnik TikToka ByteDance koji gasi svoj brend Nuverse i otpušta stotine ljudi.

Tokom 2021. TikTok je najavljivao veliki pomak u tom segmentu, ali su početkom ove sedmice otpustili oko 1.000 radnika u odjelu zaduženom za igre.

Meta Platforms eksperimentira s Instant Games zadnjih sedam godina. Tokom ovog mjeseca lansirali su novi distribucijski model koji programerima omogućuje objavljivanje beta verzija svojih igara direktno na Facebooku.

Netflix je izdavao igre isključivo na mobilnim uređajima i želi se proširiti na igre u kompjnutrskom oblaku, iako će vjerovatno proći neko vrijeme dok ne budu dostupne javnosti.

Korisnici YouTube Premiuma takođe se mogu prijaviti kako bi isprobali YouTubeovu funkciju za razgovor zasnovanu na umjetnoj inteligenciji, koja korisnicima omogućuje postavljanje pitanja o videozapisima koje gledaju.

Ta je kompanija tokom ljeta podigla cijenu Premiuma za dva američka dolara, a slična su povećanja cijena pretplate uveli Netflix, Apple, Amazon i drugi, piše Verge, prenosi Tportal.

