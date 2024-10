YouTube testira novu promjenu

YouTube je počeo da testira novi izgled početne stranice, koji uklanja prikaz datuma objave video snimka i broj pregleda.

Ova promjena izazvala je burne reakcije među korisnicima, od onih koji brinu o transparentnosti, do onih koji smatraju da bi ovaj potez mogao pomoći stvaraocima sa manje pregleda.

Google, vlasnik YouTube-a, već duže vrijeme eksperimentiše sa različitim promjenama na sajtu. Jedan od najkontroverznijih poteza bio je uklanjanje broja dislajkova još 2021. godine, što je izazvalo negodovanje širom svijeta. Korisnici su tada brzo razvili ekstenziju za pregledače kako bi vratili ovu opciju, prenosi Telegraf.

Nova promjena sada uključuje uklanjanje broja pregleda i datuma objave, kako bi fokus bio samo na naslovu, sličici i nazivu kanala.

