Your Phone aplikacija omogućava direktno čuvanje fotografija

Microsoftovi napori da olakša sinhronizaciju unakrsnih platformi su sve vidljiviji, a na ovo ukazuje i najnovije ažuriranje za Your Phone aplikaciju.

Kompanija je nedavno počela da testira sinhronizovanje obavještenja između Android i Windows 10 aplikacija, a sada je tu nekoliko poboljšanja za fotografije i sekciju aplikacije za slanje poruka.

Za fotografije, Microsoft je dodao mogućnost da se one sačuvaju direktno na korisnikovom računaru. Prethodno, fotografije su mogle samo da se kopiraju ili dijele iz same aplikacije, što je bilo nepraktično za one koji su samo željeli da sliku sačuvaju na svom računaru.

Kada je slanje poruka u pitanju, dodato je nekoliko poboljšanja. Prvo, Microsoft je dodao taster za emotikone sa prečicom na tastaturi (Windows key + .) Vjerovatno je još zanimljiviji dodatak jeste sinhronizacija fotografija u kontakt listi, što znači da će Your Phone aplikacija sada prikazivati istu kontakt fotografiju koja je podešena i na korisnikovom telefonu.

Pomenuta poboljšanja korisnicima pristižu tokom ove nedjelje, a ukoliko vam nisu dostupna očekujte ih u narednim danima.

(Neowin)