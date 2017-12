Zaigrajte jedan od najpoznatijih screensavera svih vremena

Ako ste ikada maštali o tome da prošetate poznatim lavirintom sa zidovima od cigala koji je 90-ih godina došao sa operativnim sistemom Windows 95, konačno imate priliku da ispunite svoju želju u okviru igre Screensaver Subterfuge.

Priča je vrlo jednostavna. Godina je 1995, a lavirint zapravo predstavlja tunel kojim se šalju važni podaci. Vaš zadatak je da kao haker pronađete direktorijum koji sadrži upravo takve podatke.

Na svom putu susretaćete se sa velikim dvodimenzionalnim pacovima (ne brinite, neće vam ništa), a da biste se probili kroz lavirint, potrebno je da pucate na zidove kako biste promijenili njihovu teksturu. Veliki žuti smajli označava kraj nivoa, kojih ima ukupno tri.

Autori igre namjerno su svoje djelo 'obogatili' užasnom naracijom, koja predstavlja neku vrstu parodije na neke od najpopularnijih slogana iz 90-ih godina, poput "Cyberspace has never looked so three dimensional! The geniuses at Microsoft have done it again!".

Igra je besplatna, a možete je preuzeti ovdje.