Zašto bi trebalo da koristite VLC Media Player

VideoLAN klijent - ali ga znate kao VLC - je medijski klijent dostupan za Linux, macOS i Windows. Ovaj moćni alat otvorenog koda može reprodukovati sačuvane medije i strimovati ih kao server.

VLC je najpopularniji medijski plejer za više platformi iz nekoliko razloga

VideoLAN ga razvija za desktop platforme, kao i mobilne uređaje. Dostupan je besplatno, aplikaciju koristi milioni kao brz, lagani način za otvaranje video fajlova i reprodukciju muzike. Ako tražite medijski plejer, pružićemo vam nekoliko razloga zašto bi trebalo da razmotrite upotrebu VLC-a.

VLC je softver otvorenog koda

VLC je besplatan za sve korisnike. Bez obzira da li želite da uživate u nekom sadržaju na svom telefonu ili velikom ekranu povezanom sa tower PC-jem, VLC možete preuzeti za nekoliko sekundi bez ikakvih troškova. Lako se instalira na svakoj podržanoj platformi i brzo ćete biti spremni za upotrebu. Nisu potrebni posebni dodaci. Ne morate preuzimati dodatni softver. Jednostavno instalirajte i otvorite VLC, prevucite i ispustite svoje medije u plejer i opustite se. VLC čak podržava 3D i 360-stepeni sadržaj. Sve radi bez problema.

Ugrađeni alati koje nude Microsoft, Apple i drugi nisu tako dobri. Zaostaju u poređenju sa VLC-om, koji je imao više od dvije decenije razvoja sa novim funkcijama dodatim kroz glavna izdanja. Iako je postao moćan medijski alat, VLC ostaje jednostavan za korišćenje, čime ostaje pristupačan za svakoga. Mogućnost preuzimanja i instaliranja istog besplatnog medijskog plejera na svim vašim platformama pruža odlično dosledno iskustvo.

VLC je moćan alat za konverziju

Ne samo da možete uživati u medijima putem VLC-a, već softver može čak i uređivati fajlove. VLC može izvesti ulazni fajl kao drugi tip fajla, konvertujući medijski fajl za reprodukciju na drugoj podržanoj hardverskoj opremi. Ako se nađete u posedu medija koji ne možete reprodukovati na određenim uređajima, VLC može pomoći konvertovanjem u podržane tipove fajlova. Osim konvertovanja medija, VLC ima mnogo trikova u rukavu. Možete ukloniti audio tragove iz medijskog klipa, koristiti VLC kao grafički ekvilajzer (nabavite sebi neke audiofilske slušalice), uživati u podcastima i internet radiju, pa čak i biti prilagođen putem korisničkih skinova.

Ako postoji funkcionalnost koja nije moguća unutar VLC-a, postoje dodaci ili ekstenzije dostupni sa specifičnim funkcijama, kao što su pretraga titlova i preskakanje uvodnih i završnih špica. Dostupni su vodiči koji će vas provesti kroz različite delove VLC-a, poput toga kako strimovati eksterno hostovane video zapise (na platformama poput YouTube-a) i preuzeti fajlove. Jedini nedostatak je da je uređivanje metapodataka za muziku i druge fajlove moglo biti komplikovano, barem u poređenju sa drugim medijskim plejerima.

VLC može reprodukovati (skoro) sve

VLC podržava brojne formate za video i audio. VLC dolazi sa svim neophodnim kodovima unapred instaliranim za reprodukciju raznih tipova medijskih fajlova tako da ne morate ništa raditi osim instaliranja aplikacije.

Dajte VLC-u priliku danas

Ako do sada niste koristili VLC, preporučujemo da preuzmete i probate medijski plejer danas. Od učitavanja nekoliko pesama do uživanja u puna tri sata filma, VLC može sve to. Iako je VLC dostupan putem prodavnica aplikacija, preporučujemo preuzimanje aplikacije sa veb stranice VideoLAN-a.

(PC Press)

