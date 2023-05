iPhone sinhronizacija za Windows 11 dostupna svima

Microsoft je kompletirao isporuku Phone Link iOS podrške korisnicima, nakon što je betu funkcije pokrenuo u februaru.

Kompanija ističe da je iPhone podrška za Phone Link aplikaciju sada dostupna svim Windows 11 korisnicima.

Funkcija je najavljena u februaru, a ova Microsoftova opcija omogućava sinhronizovanje poziva, kontakata i poruka – uključujući limitiranu iMessage podršku – između iPhone uređaja i računara.

Phone Link je (pod različitim imenima) za sinhronizaciju između Androida i desktop bio dostupan od 2015. godine, a sada po prvi put podržava iPhone.

Ipak, Phone Link za iPhone ima nekoliko limitirajućih faktora, koje Android telefoni nemaju. Prvo, iako podržava iMessage sinhronizovanje, ne funkcioniše sa grupnim razgovorima ili kada se šalju fotografije i video. Pored toga, glasovne poruke i iMessage aplikacije neće raditi.

Ako želite da koristite funkciju, potražite "Phone Link" u Windows taskbaru. Nakon otvaranja aplikacije, potrebno je podešavanje nekih opcija na oba uređaja.

Prvo, izaberite iPhone kao svoj tip uređaja, a potom kamerom telefona skenirajte QR kod u Phone Link aplikaciji.

Uređaji će se upariti preko Bluetootha i moraćete da date nekoliko odobrenja za iPhone i PC. Podržan je bilo koji iPhone koji koristi iOS 14.0 ili noviji softver, prenosi b92.

